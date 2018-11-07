أعلنت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا عن إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية في محطة سانتس في برشلونة بعد إيقاف الرحلات لمدة وجيزة لأسباب أمنية.
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كتالونيا: إعدة تشغيل خطوط السكك الحديدية في محطة سانتس ببرشلونة بعد شكوك أمنية
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كتالونيا: إعدة تشغيل خطوط السكك الحديدية في محطة سانتس ببرشلونة بعد شكوك أمنية
@ Copyright :REUTERS/Philippe Wojazer
وقامت الشرطة اليوم، الأربعاء، بإخلاء قطارين في محطة سانتس ونشر فرقة مختصة بإبطال مفعول المتفجرات، بعد أن رصدت أجهزة المسح الضوئي حقيبة يشتبه أنها كانت تحتوى على متفجرات.
وفقاً لمصدر مسؤول للشرطة، تم تفعيل "البروتوكول الأمني" وإخلاء قطارين.
وقالت شرطة المقاطعة على تويتر تغريدة قالت فيها "تلقينا بلاغا حوالي الساعة الثامنة صباحا عن رصد جهاز للمسح الضوئي لما يشتبه أنه عبوة ناسفة في داخل حقيبة. نواصل الفحص".