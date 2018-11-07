أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس في يوم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي أن الناخبين الأمريكيين منقسمون بشدة بشأن أداء الرئيس دونالد ترامب والاتجاه الذي تسير فيه البلاد وذلك بعد أن أدلوا بأصواتهم أمس الثلاثاء.
الديمقراطيون ينتزعون 12 مقعدا من الجمهوريين في الكونغرس والفرز مستمر
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الديمقراطيون ينتزعون 12 مقعدا من الجمهوريين في الكونغرس والفرز مستمر
وأوضحت النتائج الأولية للاستطلاع أن نحو نصف الذين أدلوا بأصواتهم يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في "اتجاه خاطئ" في حين قال أربعة من بين كل عشرة أشخاص إنها تمضي في "الاتجاه الصحيح".
وتمكن الديمقراطيون من انتزاع 12 مقعدا من الجمهوريين في الكونغرس والفرز مستمر.