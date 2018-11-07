تناقلت مواقع إخبارية نبأ تمكن سيدتان من أصول عربية من حجز مقعدين في الكونغرس، لتكونا أول مسلمتين تحصلان على هذا المنصب.
إلهان عمر ورشيدة طليب.. مسلمتان في الكونغرس
إلهان عمر ورشيدة طليب.. مسلمتان في الكونغرس
رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، ومرشحة ديمقراطية عن ميشيغان، فازت بمقعد في مجلس النواب عن الدائرة 13.
يذكر أن رشيدة المولودة في ديترويت، تحظى بشعبية بين المعلمين والممرضين وتجار التجزئة، وفي خطابها اهتمت ببرامج الرعاية الصحية والمرأة.
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إلهان عمر، وهي أمريكية من أصول صومالية، مرشحة عن الديمقراطيين في الدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، تمكنت من الإطاحة بالجمهورية جينيفر زيلينكسي.
وفي الدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، فازت الأميركية من أصل صومالي إلهان عمر على الجمهورية جينيفر زيلينكسي.
يذكر أن إلهان كانت قد وصلت الولايات المتحدة كمهاجرة في سنوات طفولتها، ويمكن القول أنها أول لاجئة قد تصل إلى الكونغرس.