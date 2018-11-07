اعتقلت الشرطة الفرنسية امرأة في مستشفى دونكيرك بشمال البلاد بعد أن هددت بتفجير قنبلة في المكان وأثارت حالة من الفزع.
الشرطة الفرنسية تعتقل امرأة هددت بتفجير مستشفى شمال البلاد
الشرطة الفرنسية تعتقل امرأة هددت بتفجير مستشفى شمال البلاد
وقالت الشرطة في بيان إن المرأة أعلنت تهديدها بعد دخول وحدة الطوارئ بالمستشفى.
وأبلغ العاملون في المستشفى الشرطة التي أغلقت بدورها المنطقة وأرسلت فريقا متخصصا في تفكيك المتفجرات.
وجاء في بيان الشرطة "المرأة تحت سيطرة الشرطة".
كانت صحيفة محلية قد ذكرت أن المرأة هددت بتفجير قنبلة.
وأظهرت صور منشورة بموقع الصحيفة على الإنترنت سيارات شرطة وقد أغلقت المنطقة.
وقالت الشرطة إن تحقيقا قضائيا هو الذي سيكشف الملابسات المحيطة بالتهديد. وقالت مصادر إن من المحتمل أن تكون المرأة تعاني مشكلات نفسية.
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