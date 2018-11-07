بعيدا عن الانتخابات: ما هي ثروة أوباما وزوجته ومن أين تأتي وكيف تُصرَف؟

منذ استلامه منصبه في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2005 وحتى مغادرته البيت الأبيض جمع الرئيس السابق باراك أوباما 20 مليون دولار عن طريق ادخار راتبه الرئاسي وعائدات الكتب واستثمارات أخرى.
وتقول مجلة فوربس التي تعنى بثروات المشاهير أن الرئيس السابق الذي لا يتوقف عن العمل بدأ مشواره السياسي وفي حسابه 1.2 مليون دولار أمريكي فقط. ومنذ ذلك الحين استطاع مع عائلته أن يزيدوا ثروتهم لتبلغ حاليا 40 مليون دولار، من خلال مشاريع بدأها أوباما بعد انتهاء فترته الرئاسية، ومشاركته بحملات مختلفة، بالإضافة إلى راتبه التقاعدي الكبير.
"من أين لك هذا؟"
وتشكل عائدات الكتب القسم الأساسي من ثروة أوباما، فمبيعات الكتب بين عامي 2005 و 2016 وفرت له 15.6 مليون دولار. وفي عام 2017 وقّع مع زوجته صفقة لنشر كتب بقيمة 60 مليون دولار.
ووفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز اذي نُشر الخميس، يُجري الرئيس السابق وزوجته محادثات مع نتفليكس، مزود الخدمات الإعلامية الشهير، لتقديم برامج تُبث حصريا على الشبكة وتصل إلى 118 مليون مشترك. واستنادا لشعبيتهما الكبيرة، حيث يزيد متابعو أوباما عن 100 مليون، بينما يتابع زوجته 10 ملايين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وهذا بتقدير التقرير سوف يدرّ على الزوجين ملايين أخرى من الدولارات.
ولكن كيف تصرف العائلة السعيدة مدخراتها؟
تقول وكالة بزنس إنسايدر إن الرئيس اشترى فور انتهاء مدته الرئياسية بيتا بمبلغ 8.1 مليون دولار في العاصمة الأمريكية، هو ثاني أغلى بيت في كل المنطقة بعد بيت أثرى رجل في العالم جيف بيزوس، مالك موقع أمازون الشهير. وتقدر قيمة بيتهم الموجود في مدينة شيكاغو بمليونين ونصف المليون من الدولارات.
ولا تكتمل قائمة المشتريات بدون إضافة مقتنيات زوجة الرئيس السابق من الفساتين التي يصل سعر بعضها إلى 12 ألف دولار أمريكي.
كما أن العائلة تحب السفر وقضاء أوقات ممتعة في دول مختلفة حيث زار الرئيس وعائلته إندونيسيا حيث قضى الرئيس السابق جزءا من طفولته (عاش أربعة سنوات هناك) وجزر نيكير إضافة إلى منطقة توسكاني في إيطاليا.
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وأخيرا ذكرت الوكالة أيضا ما يتبرع به الزوجان للجمعيات الخيرية والذي وصل بين عامي 2009 و2015 إلى 1.1 مليون دولار. ومبلغ 1.4 دولار هي قيمة جائزة نوبل التي حصل عليها باراك أوباما، وتبرع بها كاملة.