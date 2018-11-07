قطار حيفا-الخليج وزير إسرائيلي في عُمان لطرح المشروع وربط إسرائيل بدول الخليج

يعرض وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر للنقل البري تستضيفه سلطنة عمان، مشروعا مثيرا للجدل لإنشاء خط سكة حديدية يربط بلاده بدول الخليج. في خطوة تعزز المساعي الإسرائيلية لاستمالة الدول الخليجية، وتأتي بعد أيام فقط من زيارة غير معلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطنة.

وقال المكتب الإعلامي للوزير كاتس، الثلاثاء، إنه خلال زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، سيلقي كاتس الأربعاء كلمة في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل للتعريف بمشروع معنون باسم "مسارات للسلام الإقليمي" يهدف إلى إنشاء سكة حديدية تنطلق من ميناء حيفا على البحر المتوسط مرورا بالأردن ثم تمتد عبر الطرق المتجهة إلى بلدان الخليج.