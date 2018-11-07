قطار حيفا-الخليج وزير إسرائيلي في عُمان لطرح المشروع وربط إسرائيل بدول الخليج

يعرض وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر للنقل البري تستضيفه سلطنة عمان، مشروعا مثيرا للجدل لإنشاء خط سكة حديدية يربط بلاده بدول الخليج. في خطوة تعزز المساعي الإسرائيلية لاستمالة الدول الخليجية، وتأتي بعد أيام فقط من زيارة غير معلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطنة.
وقال المكتب الإعلامي للوزير كاتس، الثلاثاء، إنه خلال زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، سيلقي كاتس الأربعاء كلمة في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل للتعريف بمشروع معنون باسم "مسارات للسلام الإقليمي" يهدف إلى إنشاء سكة حديدية تنطلق من ميناء حيفا على البحر المتوسط مرورا بالأردن ثم تمتد عبر الطرق المتجهة إلى بلدان الخليج.
وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فإن هذه السكة إن تم إنشاؤها، ستوفر لدول الخليج العربية منفذا برّيا مباشرا مطلاّ على البحر المتوسط. ومن المتوقع أن تمتد بطول 1590 كيلومترا من حيفا إلى الرياض، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة بطول 970 كيلومترا.
اقرأ أيضا: هكذا قابل رواد مواقع التواصل العرب زيارة وزيرة الثقافة الإسرائيلية مسجد الشيخ زايد في أبوظبي
تأييد أميركي للمشروع
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جايسون د. غرينبلات، أشاد بعرض كاتس لمشروع "مسارات للسلام الإقليمي" في مسقط عبر حسابه على موقع تويتر باللغتين الإنكليزية والعربية. واعتبر مكتب كاتس بدوره أن التغريدة تمثل سابقة لأنها "المرة الأولى التي تؤيد فيها الولايات المتحدة الأميركية المشروع بشكل علني ورسمي".
استنكار لزيارة كاتس
وبثت وسائل إعلامية إسرائيلية الثلاثاء الاستقبال الذي حظي به كاتس في العاصمة العُمانية مسقط، وأثار الشريط المصور له وهو يؤدي رقصة عمانية تقليدية إلى جانب فرقة الاستقبال موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، واعتبر مغردون أن هذا التقارب مع إسرائيل يشكل خيانة للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضا: كاتس يدعو لإحياء سكة حديد الحجاز لربط إسرائيل بمحيطها العربي
ويأتي الإعلان عن مشروع السكة الحديدية في إطار مساعي نتانياهو إلى مد جسور تواصل مع الدول العربية الخليجية الأبعد جغرافيا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاستفادة من الواقع الإقليمي الحالي الذي يجعل من إيران تهديدا مشتركا للبلدان العربية ولإسرائيل على حدّ سواء.
شاهد: وزيرة إسرائيلية تبكي على موسيقى النشيد الوطني الإسرائيلي في الإمارات