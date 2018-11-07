أكدت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي أنها تحترم رغبة الناخب الأمريكي.
كيليان كونواي: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني خلعهم ترامب
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كيليان كونواي: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني خلعهم ترامب
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تصريحات كونواي التي جاءت بعد اعلان نتائج أولية للانتخابات النصفية قالت إن الحزب الحاكم غالبا ما يخسر الأغلبية في مجلس النواب، وأن فوز الحزب الجمهوري بمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ دليل على شعبية الحزب.
وشددت على أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب لا يعني أنهم انتخبوا لمقاومة وخلع الرئيس وإنما للعمل من أجل البلاد، وأشارت إلى ضرورة العمل من أجل البنية التحتية.
وذكرت كونواي في كلمتها إلى الإنجازات التي حققها ترامب خلال أول عامين من فترته الرئاسية، كالملف النووي لكوريا الشمالية، والازدهار الاقتصادي.