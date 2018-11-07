قالت روسيا غنها ستنظر في أي عقوبات جديدة متعلقة بالأسلحة الكيميائية التي ستفرضها الولايات المتحدة على موسكو بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات إضافية على روسيا عقب فشل موسكو في تقديم ما أسمتع بـ "تأكيدات معقولة" على أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في الإعتداء على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في إنجلترا.
الكرملين يقول إنه لا يرى فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن بعد الانتخابات الأميركية
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الكرملين يقول إنه لا يرى فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن بعد الانتخابات الأميركية
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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء ان هذه العقوبات غير قانونية وقال "نحن نعتبر القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا غير قانونية".
وبخصوص نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية التي غيَّرت من خارطة الكونغرس الأمريكي بعد فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، قال الكرملين بأنه غير متفائل من تحسين العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن مستقبلا.