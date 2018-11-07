ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.
وسائل إعلام: الجمهوريون سيسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيون على مجلس النواب
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وسائل إعلام: الجمهوريون سيسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيون على مجلس النواب
وبحسب NBC فإن الديمقراطيون سيحصلون على 229 مقعدا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، كما سيحصل الجمهوريون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يحسم 11 مقعدا.
وكانت محطة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.