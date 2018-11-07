بلهجة مفعمة بالندم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يتمنى لو أنه التزم بنبرة لينة في أول عامين له كرئيس، وقال في جواب على سؤال لمحطة أمريكية حول ما يأسف عليه خلال أول عامين له في المنصب، فقال:"هناك عدة أشياء، لست متأكداً إن كنت أريد الإفصاح عنهم جميعاً، ولكني أقول "النبرة"
بعد النتائج الأولية للانتخابات.. إليكم تغريدة ترامب
بعد النتائج الأولية للانتخابات.. إليكم تغريدة ترامب
وبعد النتائج التي بدأت وسائل الإعلام بتوقعها، غرد ترامب، متحدثا عن نجاح كبير، وشكل كل من صوت.
تغريدة ترامب جاءت بالرغم من توقع وسائل إعلام أمريكية أن يحتفظون بالسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.
وبحسب NBC فإن الديمقراطيون سيحصلون على 229 مقعدا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، كما سيحصل الجمهوريون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يحسم 11 مقعدا.
وسائل إعلام: الجمهوريون سيسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيون على مجلس النواب
وكانت محطة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
أما هيلاري كلينتون فقد غردت منذ ساعات، قبيل اغلاق مراكز الاقتراع مشددة على الناخبين بضرورة البقاء في الطوابير في حال لم يدلوا بصوتهم، فالانتخاب من حقهم، ويجب أن يتمسكوا به.
أما الرئيس السابق باراك أوباما، فقد اكتفى بالحث على الإدلاء بالأصوات.