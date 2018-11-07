اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، ليهنئها على فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
نقلا عن ستريت جورنال: ترامب اتصل بنانسي بيلوسي ليهنئها على فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد النواب
نقلا عن ستريت جورنال: ترامب اتصل بنانسي بيلوسي ليهنئها على فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد النواب
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.
وبحسب NBC فإن الديمقراطيون سيحصلون على 229 مقعدا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، كما سيحصل الجمهوريون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يحسم 11 مقعدا.
وكانت محطة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.
وبعد النتائج التي بدأت وسائل الإعلام بتوقعها، غرد ترامب، متحدثا عن نجاح كبير، وشكل كل من صوت.
تغريدة ترامب جاءت بالرغم من توقع وسائل إعلام أمريكية أن يحتفظون بالسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ الأمريكي وأن من المرجح أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.