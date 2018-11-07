يبدو أن ترامب لم يتقبل فكرة خسارته مجلس النواب، تغريدته الأولى منذ ساعات والتي أكد فيها أن النتائج جيدة اليوم، تلتها تغريدات قد تدل على ردة فعل مغايرة.
ترامب على تويتر: ماذا غرّد بعد الانتخابات؟
ترامب على تويتر: ماذا غرّد بعد الانتخابات؟
وقال في احدى تغريداته:"خمس مرات فقط في السنوات الـ 105 الماضية، استطاع فيها الرئيس الحالي الفوز بمقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، لدى السيد ترامب سحر حوله، هذا الرجل لديه سحر يخرج من أذنيه، هذا الانتصار مثير للدهشة".
ووصف ترامب الجمهوريين بأنهم محظوظون بأن يقودهم شخص مثله، وعبر في تغريدته هذه عن دهشته لما انجزوه، خاصة وأن كل وسائل الإعلام كانت ضده، وكان محل هجوم بشكل يومي.
وتساءل ترامب في تغريدة أخرى عن كيفية تعامل الديمقراطيين مع هذه الحالة، وأكد أن على الجمهوريين الفائزين في هذه الانتخابات شكره، كونهم يدينون له بنجاحهم والاستمرار بحياتهم السياسية.
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