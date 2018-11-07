علماء هارفارد: الجرم السماوي ”أومواموا“ قد يكون سفينة مخلوقات فضائية

خبيران في علوم الفضاء من جامعة هارفارد قدما في 2 نوفمبر - تشرين الثاني ورقة بحث تتساءل بجدية عن احتمال كون هذا الجرم مسبار أرسل لكوكبنا بشكل متعمد من قبل ”حضارة غريبة“.

الجرم الغامض المسمى ”أومواموا“ بلونه الضارب في الحمرة وحجمه الذي يقارب حجم ملعب كرة قدم كان قد حير العلماء منذ أواخر عام 2017، حين شاهدوه لأول مرة يقترب من الشمس في مسار غير اعتيادي و بسرعة هائلة، ما جعله مختلفا عن المذنبات والكويكبات العادية.

وبالرغم من أن الخبيرين لم يدّعيا بشكل صريح أن أومواموا مرسل من الفضاء الخارجي الفاصل بين النجوم لكنهم وبعد تحليل رياضي دقيق للطريقة التي يتسارع بها الجرم أثناء مروره قرب الشمس، قالوا إن أومواموا قد يكون مركبة فضائية يتم دفعها عبر الفضاء بواسطة الضوء الذي يسقط على سطحها، أو كما أطلقوا عليها في ورقة البحث "شراع ضوئي صنعي المنشأ".

مسار الجرم أومواموا أثناء اقترابه من الشمس

يقول آفي لويب رئيس قسم علم الفلك في جامعة هارفارد والمؤلف المشارك في ورقة البحث لصحيفة "إن.بي.سي نيوز ماك" في رسالة بالبريد الإلكتروني "من المستحيل تخمين الهدف من وراء إرسال أومواموا دون الحصول على المزيد من البيانات". فإذا كان أومواموا شراعا ضوئيا، فإن أحد الاحتمالات هو أنه كان يسبح في الفضاء بين النجوم حين اصطدم نظامنا الشمسي به، مثل "سفينة تصطدم بعوامة صغيرة تطفو على سطح المحيط".