جامعة كلاب الكمأ: جامعة إيطالية لتدريب الكلاب على العثور على الفطر

يقول جيوفاني مونشييرو هو عميد الأكاديمية غير الاعتيادية في روددي في شمال غرب إيطاليا، الذي على خطى والده وجده وجده الكبير، يقوم بتحويل الكلاب "الطبيعية" إلى حيوانات خبيرة في البحث عن الفطريات المربحة: "إن تعليم الكلب العثور على الكمأة بسيط للغاية، فأنت تحتاج فقط إلى الكثير من الصبر وإلى إدراك أنها لعبة بالنسبة للكلب".

"نبدأ بجعل الكلب يلعب بالفطر. شخصياً، أستخدم الكمأة الطازجة، ولكن إذا لم يكن لديك واحدة يمكنك دهن بعض الزيوت المعطرة بالكمأة على كرة تنس ورميها، وعلى الكلب استردادها وعندها تكافئه بالبسكويت".

ثم يجعل المعلم اللعبة أكثر تعقيداً بقذف الكمأة إلى عشب طويل، حيث لا يستطيع الكلب رؤيتها.

وقال مونشيرو: "عندما تبدأ في إعطاء الأوامر: اذهب ، ابحث عنها ، وجدتها ، أحسنت! يجب عليك دائماً أن تهنئ وتكافئ، بمجرد أن يتعلم الكلب رائحة الكمأة ، فإن الخطوة التالية هي دفن الكمأة ، وليس عميق جدا في البداية".

أما لماذا هذا الاهتمام بالكمأة وأماكن وجودها فهو بسبب أن الكمأة تحقق مبالغ وأرباح جيدة جداً، رغم أنها مثلاً في هذا العام بلغ سعرها 400 دولار لكل 100 جرام بانخفاض عن 600 يورو على الأقل في العام الماضي.

وقال مونشيرو الذي يذهب كل صباح ومساء خلال موسم الكمأة الذي يبدأ في الفترة من 21 سبتمبر إلى 31 يناير إن الذهاب إلى صيد الكمأة هو شغف.

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تم تأسيس الجامعة من قبل جد مونشيرو الأكبر في عام 1880 ويرى مونشيرو أنه لا يمكن لكل كلب أن يصبح صيادًا رائعًا للكمأة، إلا أن كل السلالات لديها فرصة، وقد قام هو بتدريب عشرات الكلاب بمعدل واحد أو اثنين في كل مرة.

ولا يستخدم مونشيرو أساليب قاسية مثل حرمان كلب الطعام، بل يستخدم أسلوب المكافأة. ويمكن للكلب أن يشم رائحة الكمأة من على بعد 10 أو 15 أو 20 متراً.

وتكلف الدورة التعليمية التي تستغرق ثلاثة أسابيع 400 يورو، ويعطي مونشيرو ثلاث حصص في اليوم.

وليصبح الكلب كلب كمأة جيد يستغرق ثلاث سنوات في المتوسط، والمهم هو الحفاظ على التدريب بشكل مستمر، ليس بالضرورة كل يوم ولكن على الأقل كل يومين.