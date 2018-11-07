في أول تصريح لها بعد فوزها في الانتخابات النصفية الأميركية عن أحد المقاعد في ولاية مينيسوتا الأميركية، تشكرت المرشحة الديمقراطية، إلهان عمر، ناخبيها، قائلة إنها تقف أمامهم كعضوة في مجلس النواب سجّلت سوابق عدّة في التاريخ الأميركي.
فيديو: أوّل كلمة للّاجئة الصومالية إلهان عمر بعد وصولها إلى الكونغرس
فيديو: أوّل كلمة للّاجئة الصومالية إلهان عمر بعد وصولها إلى الكونغرس
وحققت عمر فوزاً شاسعاً على منافستها الجمهورية جينفير زيلينسكي وحصدت 78.4 بالمئة من أصوات المقترعين بعد الانتهاء من فرز نحو 99 بالمئة من الصناديق.
وأضافت عمر قائلة "أنا أوّل امرأة ذات بشرة سمراء تمثل ولايتنا في الكونغرس وأوّل امرأة تلبس الحجاب وتمثل ولايتنا وأوّل لاجئة تمّ انتخابها في الكونغرس وإحدى أولى النساء المسلمات اللواتي يصلن إلى مجلس النواب".
ووعدت عمر جمهورها بالنضال من أجل احترام حقوق الإنسان والمهاجرين وقالت "سنقاتل من أجل إلغاء وكالة الشرطة الجمركية لشؤون الهجرة (ICE) والإبقاء على أسر اللاجئين مجتمعة وحماية حقوق النساء والكفاح ضد التغيير المناخي".
وأشارت عمر إلى أنها ستقف دائماً إلى جانب ناخبيها مضيفة "سنقاتل من أجل حماية أسرنا المهاجرة وجيراننا وأطفالنا وكوكبنا ومجتمعاتنا (المهاجرين) وأتعهد بدعمكم دائماً".
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