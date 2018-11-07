من هي رشيدة طليب؟ وما موقفها من القضية الفلسطينية؟

اختار الناخبون في ولاية ميشيغان الأميركية خلال الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء رشيدة طليب لتمثلهم في الكونغرس، لتصنع هذه المحامية إلى جانب زميلتها إلهان عمر سابقة في تاريخ السياسة الأميركية الحديث، وتصبحا أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونغرس.

طليب البالغة من العمر 42 عاما، هي أم لطفلين، ولدت ونشأت في مدينة ديترويت ضمن أسرة مؤلفة من 14 طفلا لأبوين فلسطينيين هاجرا من الضفة الغربية. درست المحاماة، قبل أن تنتخب في العام 2008 إلى مجلس ميشيغان التشريعي كأول مسلمة تحصل على هذا المنصب.