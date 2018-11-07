لماذا يقلل ترامب من أهمية فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب؟

لم يكن مفاجئا فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب وإبقاء الجمهوريين سيطرتهم على مجلس الشيوخ، فالنتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الكثيرين، وهم يرون في خسارة ترامب لمجس النواب انتكاسة كبيرة لإدارته، على عكس الرئيس نفسه الذي بدا متفائلا جدا، بطريقة ربما تعكس نوعا من النكران للخسارة، في تغريدته التي تلت هذه الخسارة فورصدور النتائج، حين كتب "نجاح باهر هذه الليلة، شكرا للجميع!" دون أن ينسى وضع علامة تعجب في نهاية جملته.

البيت الأبيض لم يذكر أي خسارة يوم الثلاثاء، بل أعلن عن فوزه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لقناة NBC إن هذا يعتبر فوزا كبيرا للرئيس ترامب الذي أمضى الأسابيع الماضي ينتقل بين الولايات في حملة لدعم مرشحيه الجمهوريين.