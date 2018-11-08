الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية مشكلة أخرى تهدد حياة البشر

أشار تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أنّ إنفاق كل فرد لبضعة دولارات في السنة قد يمنع ثلاثة أرباع الوفيات المتوقعة بسبب مشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

ويقدر التقرير أنّ العدوى المضادة للميكروبات قد تتسبب في وفاة 30 ألف أميركي سنويا بحلول عام 2050، وهو العدد السنوي للقتلى بسبب حوادث الطرقات، وقد تصل التكاليف المالية للخسائر البشرية في الدول المتقدمة التي شملتها الدراسة، وعددها 33 دولة إلى 3 مليارات ونصف المليار سنويا.