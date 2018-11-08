تويتر مشتعل: البيت الأبيض يسحب اعتماد مراسل "سي إن إن" والأخيرة تردّ بقوة

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البداية كانت مع تغريدة لسارة ساندرز أعلنت فيها عن مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبيحة أمس، وكغيره من المؤتمرات، لم يتوانَ ترامب عن انتقاده الإعلام، بتهمة تحيزه أو تهجمه، ومؤتمر أمس لم يخلُ من مشاحنة مع مراسل قناة سي إن إن.

مراسل القناة جيم أكوستا، كان قد طرح أسئلة متتالية على ترامب، تمحورت حول قوافل المهاجرين، ومدى تخوف الرئيس ترامب من قضية التدخل الروسي بالانتخابات، بعد نتائج الكونغرس أمس، وهو ما استفز ترامب، ليقول على الملأ موجها كلامه للمراسل بأن قناته يجب أن تخجل من نفسها لأن شخصا مثله يعمل لديها، ووصفه بالفظ، واتهم القناة بنشر أخبارا كاذبة.