عاجل

عاجل

العراق

انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل.. في أول اعتداء منذ هزيمة داعش وطرده من المدينة

 محادثة
تقرأ الآن:

انفجار سيارة مفخخة في مدينة الموصل.. في أول اعتداء منذ هزيمة داعش وطرده من المدينة

صورة لمسجد الموصل الكبير
@ Copyright :
ويكيبيديا- عمر صديق يوسف
حجم النص Aa Aa

لقي الخميس ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم في مدينة الموصل العراقية بحسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية في حادثة هي الأولى منذ استعادة ثاني مدن العراق في يوليو تموز 2017 من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقد استهدف الهجوم مطعما مشهورا غرب الموصل في وقت العشاء والذي يرتاده عناصر الأمن بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود عيان. وإضافة إلى الضحايا الذي لقوا مصرعهم يوجد أيضا 12 جريحا على الأقل بحسب مصادر أمنية وطبية أيضا. لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان الضحايا مدنيين أم عناصر من قوات الأمن.

وقد أصدرت القيادة العسكرية العراقية بيانا تحدثت فيه عن "هجوم إرهابي بسيارة مفخخة".

وكانت السلطات قد أعلنت في العاشر من تموز يوليو 2017 عن استعادة مدينة الموصل بعد ثلاث سنوات من وقوعها تحت سيطرة داعش الذي جعلها عاصمة لخلافته. كما أعلنت بغداد في ديسمبر كانون الأول من نفس السنة أنها طردت التنظيم من كل المدن العراقية.

لكن رغم هذا الإعلان، لا يزال لداعش وجود في المناطق الجبلية والصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا وفي غرب مدينة الموصل أيضا.