كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس الأربعاء عن هاتف محمول مزدوج الاستعمال يمكن تحويله إلى لوحة من خلال تقنية طي الشاشة. هذا الاختراع الجديد للمتعاكل الكوري جنوبي طال انتظاره، ودعت الشركة مطوري أندرويد للشروع في كتابة تطبيقات له.
فيديو: سامسونغ تشكف عن هاتفها الأخير القابل للطي
فيديو: سامسونغ تشكف عن هاتفها الأخير القابل للطي
وتحتاج شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى تحقيق نجاح في الهاتف القابل للطي لكي تعكس انخفاضات كبيرة في أرباح قطاع الهاتف المحمول وتستعيد قدرا من بريق علامتها الذي خسرته لصالح أبل. جهاز الهاتف القابل للطي مجهز بشاشة جهاز لوحي في هاتف بحجم الجيب.
وعرض جاستن دينيسون النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف نموذجا أوليا بشاشة قال إن حجمها يبلغ 7.3 بوصة. وحين يُطوى الجهاز فإنه يبدو أشبه بهاتف سميك، لكن سامسونغ لم تمنح وسائل الإعلام أو المطورين الفرصة للمس الجهاز أو رؤيته عن قرب.
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وأبلغ ديف بورك نائب الرئيس للهندسة لدى منصة نظام التشغيل أندرويد مؤتمرا لغوغل في كاليفورنيا أن سامسونغ تخطط لطرح الهاتف الجديد الذي يعمل بنظام أندوريد مطلع العام القادم.
وقالت سامسونغ إنها ستكون جاهزة للإنتاج الكبير في الأشهر المقبلة، خاصة وأن الشركة تعد من بين بضعة مطورين يعكفون على تصنيع هواتف قابلة للطي،حيث أعلنت من جهتها هواوي تكنولوجيز إنها تخطط لتدشين هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول مع شاشة قابلة للطي في منتصف 2019.