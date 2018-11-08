بعد الانتخابات الأمريكية المحمومة: هل غير ترامب لهجته مع الصحافة؟

الرئيس الأمريكي الذي يتهمه منتقدوه بأنه يكنّ عداءً دفينا للصحافة الحرة وحرية التعبير وبأنه ينشر القطيعة في البلاد بسبب تصريحاته العدائية وسياسته المتطرفة تابع في مؤتمر صحفي ممارساته الحادة مع الصحافيين الذين كانوا يحاولون بشتى الوسائل الحصول عن إجابة واضحة منه.

ترامب قال لمراسل شبكة CNN جيم أكوستا أثناء إصرار الأخير على طرح سؤال يتعلق بقضية قافلة من اللاجئين متوجهة للحدود الأمريكية "أنت فظ وشخص فظيع". وقام بإسكاته لمرات عدة، واتهم وكالة CNN بالكذب وبنشر الأخبار الملفقة وأنها "عدو الشعب"، وهي عبارة كررها مرات عدة واعتبرها الكثير من نقاد ترامب مسؤولة عن تأجيج موجة عنف متطرفة تجتاح البلاد مؤخرا.

ترامب حاول ضبط أعصابه محاولا الردّ على سؤال آخر طرحته مراسلة قناة PBS ياميش أليسندور حول صحة المزاعم التي تقول أنه يدعم القوميين البيض. أليسندور سألت "أنت تدعو نفسك متعصبا لقوميتك، البعض يرى أن ذلك يشجع القوميين البيض، بسبب خطابك، ما رأيك بهذا؟" أجابها الرئيس "هذا سؤال عنصري،" وأضاف "إن قولك هذا لي أمر فظيع جداً".