قالت وسائل إعلام أميركية إن 12 سقطوا في عملية إطلاق نار في ملهى ليلي، في ولاية كاليفورنيا، كما قُتل منفذ الهجوم.
مقتل 12 ومنفذ الهجوم على الملهى الليلي في كاليفورنيا
مقتل 12 ومنفذ الهجوم على الملهى الليلي في كاليفورنيا
وبحسب الشرطة فإن محاولات لاحتواء الوضع مستمرة، ولم يتم الحديث عن وقوع قتلى، في الحادثة التي وقعت في "بوردرلاين بار آندر غريل".
شهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا شخصا يطلق النار، بينما لم تؤكد الشرطة عدد المهاجمين، لكنها حسمت وجود رجل شرطة بين المصابين.
وسائل إعلام محلية نشرت صورا لأشخاص محمولون بعيدا عن موقع الحادث، بعد أن تمت اصابتهم، في الهجوم الذي حصل يوم الأربعاء على الساعة 11:20 ليلا.
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وأكد بعض من وجدوا داخل الملهى أن الزبائن عمدوا إلى تكسير النوافذ بالكراسي ليتمكنوا من الهروب، وأن المهاجم كان يرتدي ملابس داكنة، استخدم قنابل دخانية ومسدسا للقيام بجريمته، وأنه المهاجم عمد إلى إطلاق النار من مسدسه، ومن ثم فتح القنبلة الدخانية، ليعيد فتح النار من جديد، وأنه أطلق حوالي 30 طلقة.
وقالت وكالة الإغاثة والإطفاء في مقاطعة فنتورا عبر حسابها على تويتر "تم الإبلاغ عن حادث إطلاق نار نشط مستمر على الحدود فيCityofTO"، مطالبة السكان بالابتعاد عن المنطقة.