أمريكيون يتظاهرون لحماية تحقيق مولر في التدخل الروسي في انتخابات 2016

تنظم مجموعات في الولايات المتحدة مئات الاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس لمطالبة الرئيس دونالد ترامب بعدم اتخاذ أي إجراء لعرقلة تحقيق دائر حول ما يتردد عن تدخل روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويدعو منظمو الاحتجاجات بقيادة جماعة (موف أون) المواطنين إلى التجمع في مختلف المدن الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في مسعى لحماية التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر.