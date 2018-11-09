شاهد: البوليفيون يحتفلون بقداس الجماجم
احتفل البوليفيون بقداس "نياتيتاس" أو قداس يوم الجماجم. وخلال هذه المناسبة يقوم السكان بأخذ جماجم موتاهم إلى القداس لإحياء ذكراهم. ويحمل كلّ شخص جمجمة والده أو أمه أو أخيه أو أخته أو زوجته ويقوم بتزيينها بالأوشحة والنظارات والأزهار، لتظهر في أجمل صورة، ثم يعرضونها في الشوارع.
ويحتفظ البوليفيون بجماجم بشرية ويخرجونها بهذه المناسبة حيث يعتقدون أنّ ذلك سيجلب لهم الحظ. ويتنقل المحتفلون بالجماجم من المقبرة إلى الكنيسة. وتُعد هذه الاحتفالات من الطقوس الأكثر غرابة، ويتمّ الاحتفال بها في الثامن من شهر نوفمبر-تشرين الثاني من كل عام.