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الصين

البندا العملاقة والقرود الذهبية في الصين تمرح وسط الثلوج

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البندا العملاقة والقرود الذهبية في الصين تمرح وسط الثلوج

البندا العملاقة والقرود الذهبية في الصين تمرح وسط الثلوج
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مع أولى التساقطات الثلجية هذا الشتاء في حديقة شينونجيا الوطنية في محافظة هوبي الصينية، قضت دببة البندا والقرود الذهبية أوقاتا مرحة، على بساط الثلوج البيضاء التي غطت أرض الغابة وأشجارها. ولا يبدو أن البرد القارس يزعج البندا العملاقة، التي أخذت تتمرغ وسط الثلوج وتتدحرج وكلها فرح. بدورها انشرحت أسارير القردة الذهبية لبساط الثلوج البيضاء، وقد خرجت مجموعات على التلال تمرح مع بعضها البعض، وهي يستمتع بوجباتها في جنتها البيضاء.

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