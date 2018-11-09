الأغلبية الساحقة من شعب ليبيا تريد حكومة وطنية حقيقية وتوزيعا عادلا للثروة

قالت جماعة مفوضة من الأمم المتحدة يوم الخميس بعد اجتماعات نادرة في أنحاء ليبيا، إن الليبيين يريدون بأغلبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع وتوزيع الموارد بصورة عادلة.

وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية، استياء واسع النطاق بين الليبيين من الصراع الدائر بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.