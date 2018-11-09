إيمانويل ماكرون يضع إكليلا من الزهور في مقبرة نوتردام دو لوريت
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقبرة لضحايا الحرب العالمية الأولى في نوتردام دو لوريت شمال فرنسا حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للمقبرة وأوقد شعلة بمناسبة تكريم ضحايا الحرب.
وتضم مقبرة نوتردام دو لوريت قبور حوالي 20 ألف مقاتل من ضحايا الحرب، إضافة إلى رفاة 22 ألفا آخرين مجهولي الهوية. ونقشت أسماء 580 ألف جندي قضوا خلال الحرب العالمية الأولى على لوحة معدنية من تصميم المهندس المعماري فيليب بروست.
ويعد النصب التذكاري في نوتردام دي لوريت أحد أكبر المقابر العسكرية في فرنسا وواحدًا من أربعة نُصُبٍ تخليدا للحرب العالمية الأولى.