ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الخارجية استدعت سفير النمسا يوم الجمعة بعدما طالبت فيينا بتفسير بشأن الاشتباه في تجسس كولونيل نمساوي متقاعد لصالح موسكو.
وكالة روسية: استدعاء سفير النمسا على خلفية اتهامات تجسس
تقرأ الآن:
وكالة روسية: استدعاء سفير النمسا على خلفية اتهامات تجسس
كان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس قال في وقت سابق إن الضابط الذي تقاعد مؤخراً ولم يذكر اسمه ربما بدأ أنشطة تجسس منذ التسعينيات.
للمزيد على يورونيوز:
الصين تبتكر تقنية للتعرف على هوية الأشخاص من خلال طريقة مشيهم
الإمارات تفرج مؤقتاً عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس
السعودية تشتري من إسرائيل منظومات أمنية متطورة بـ250 مليون دولار