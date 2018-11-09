بجرّة قلم .. ترامب يعلق لمدة ثلاثة أشهر منح حق اللجوء للمهاجرين القادمين عبر المكسيك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامبأمرا تنفيذيا يوم الجمعة يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.
ويعني الأمر الذي يسري اعتبارا من يوم السبت أنه يتعين على المهاجرين التوجه إلى نقاط الدخول الرسمية الأمريكية حتى يكونوا مؤهلين للجوء.
ويقول مدافعون عن المهاجرين إن الإدارة الأمريكية تتعمد إبطاء فحص حالات المهاجرين في نقاط الدخول الرسمية مما يضطرهم للانتظار أياما أو أسابيع قبل فحص حالاتهم.
وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى باريس "وقعت للتو الإعلان الخاص باللجوء.. (هذا) أمر مهم للغاية". وأضاف "بإمكان الأشخاص أن يدخلوا لكن يتعين عليهم أن يدخلوا من نقاط الدخول".
وسيسري أمر ترامب لمدة 90 يوما أو لحين توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع حكومة المكسيك يسمح لواشنطن بإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر الحدود مع المكسيك أيهما أقرب.