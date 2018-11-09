توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن سجل سعد بقير هدفين في الفوز 3-صفر على ضيفه الأهلي المصري في إياب النهائي بملعب رادس ليعوض خسارته 3-1 ذهابا.
الترجي يتوج بلقب دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الأهلي 3-0
الترجي يتوج بلقب دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الأهلي 3-0
واستعاد الترجي اللقب الغائب منذ 2011 وحققه لأول مرة في 1994 كما تأهل لكأس العالم للأندية في أبوظبي، وكسر عقدته أمام الأهلي بعد أربع هزائم متتالية في رادس.
ولعب بقير دور البطولة، بعد أن شارك أساسيا على حساب الكاميروني الموقوف فرانك كوم، حيث سجل صانع اللعب هدفا قبل نهاية الشوط الأول وآخر في بداية الشوط الثاني قبل أن يغادر الملعب متأثرا بإصابة. وأكمل أنيس البدري الثلاثية بتسديدة قوية في الدقائق الأخيرة ليطلق رصاصة الرحمة تحت أنظار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).
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ولم يشكل الأهلي تهديدا على مرمى منافسه طيلة اللقاء في غياب مهاجمه المغربي وليد أزارو للإيقاف ليفشل في تعزيز رقمه القياسي بنيل اللقب القاري للمرة التاسعة وخسر النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد اخفاقه أمام الوداد البيضاوي المغربي العام الماضي.
وقال معين الشعباني مدرب الترجي الذي لم يتمالك دموعه "لو لم نكن الأفضل لما وصلنا إلى هنا. نجحنا في إعادة الثقة للاعبين بعد مباراة الذهاب ونشكر الجمهور الذي كان سندا لنا"، وأضاف باكيا "بعض الشخصيات فارقتني كنت أتمنى وجودها اليوم".
* توقيت مثالي
ضغط الترجي منذ البداية مستغلا حماس نحو 55 الف مشجع لكن غابت الفاعلية على المرمى طيلة الشوط الأول، حتى نجح بقير في هز شباك محمد الشناوي بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من طه ياسين الخنيسي في توقيت مثالي.
وتلقى الأهلي صفعة أخرى في الدقيقة 54 عندما ضاعف بقير التقدم من ضربة رأس في غياب الرقابة، بعد تمريرة عرضية من سامح الدربالي.
وعجز الأهلي عن ايجاد حلول للوصول لمرمى معز بن شريفية واستفاد الترجي من هجمة مرتدة سريعة، أنهاها بدري بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق على النهاية، ليتصدر هدافي المسابقة برصيد ثمانية أهداف.
وقال مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي عقب اللقاء "أنا سعيد بالفوز باللقب كلاعب ومدرب..."هذه فرحة كبيرة ونهدي اللقب للجماهير. لعبنا برجولة وأكدنا أفضليتنا على الأهلي رغم خسارتنا في مباراة الذهاب التي حسمت ببعض التفاصيل".
وأضاف خليل شمام قائد الترجي: "التتويج باللقب له طعم خاص بعد الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في لقاء الذهاب.. حافظنا على تركيزنا وحققنا انتصارا مستحقا، ونهدي اللقب للمشجعين الذين ساندونا بقوة طيلة المباراة".