شاهد: عندما شعرت ميشال أوباما بالضياع والوحدة ولماذا ؟

أكدت السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ميشال أوباما في حديث لتلفزيون "أيه بي سي" أنها فقدت جنينا منذ 20 عاماً، وأنها والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنجبا ابنتيهما ماليا وساشا بواسطة الحقن المجهري.
وتحدثت ميشال أوباما التي تبلغ من العمر 54 عاما بإسهاب عن كفاح الزوجين في مسألة الخصوبة في مذكراتها المقبلة "بيكامينغ"، التي ستصدر قريبا، والتي تتناول فيها ميشال أوباما حياتها منذ نشأتها في شيكاغو إلى غاية وصولها إلى البيت الأبيض. وبين المحطتين تتطرق أول سيدة للبيت الأبيض من أصول افريقية إلى العنصرية التي واجهتها والليلة الصيفية التي وقعت فيها في غرام باراك أوباما والمشاكل الزوجية التي عانتها وإجهاضها، ولجوءها الى التلقيح لإنجاب ابنتيها.
وقالت ميشال أوباما: "اتضح أنه ربما يكون هناك شخصان ملتزمان نشيطان يجمعهما حب عميق، ويتفقان في أخلاقيات العمل الرفيعة، لكنهما يظلان غير قادريْن على الإنجاب".
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وحسب المعلومات التي أكدتها السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض، فقد حملت، ولكنها تعرضت لإجهاض بعد أسابيع، وفي هذا الشأن قالت: "شعرت بالضياع والوحدة، وشعرت كما لو أنني فشلت، لأنني لم أكن أعرف مدى شيوع حالات الإجهاض، لأننا لا نتحدث عنها".
وأضافت: "شعرت بأنني فشلت، لأني لم أكن أعلم إلى أي مدى كانت حالات الإجهاض التلقائي شائعة، لأننا لا نتحدث عنها. التزمنا ألمنا. الساعة البيولوجية حقيقية، لأنّ إنتاج البويضات محدود. أدركت أنّ لديّ 34 أو 35 عاما وعلينا القيام بتخصيب مجهري. أعتقد أنّ أسوأ شيء نقوم به كنساء هو عدم تداول الحقيقة التي تتعلق بطريقة عمل أجسادنا".
وقالت ميشال أوباما: "بالنسبة للشباب الذين يعتقدون أن الزواج أمر سهل، فالمشورة بالنسبة لنا كانت من بين الطرق التي تعلمناها للتحدث عن اختلافاتنا. ما تعلمته عن نفسي هو أن سعادتي كانت لي. بدأت العمل أكثر وبدأت طلب المساعدة ليس منه فقط (وتقصد زوجها) وإنما من الآخرين وتوقفت عن الشعور بالذنب".
وأوضحت ميشال أوباما أنّ وسائل علاج العقم سمحت لها بالحمل بطفلتها الأولى، ماليا ثم الثانية ساشا وأضافت أنّه وبمجرد وصولها إلى الرابعة والثلاثين من العمر، اختارت هي وزوجها طريق الإخصاب بالحقن المجهري.