شاهد: عندما شعرت ميشال أوباما بالضياع والوحدة ولماذا ؟

أكدت السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ميشال أوباما في حديث لتلفزيون "أيه بي سي" أنها فقدت جنينا منذ 20 عاماً، وأنها والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنجبا ابنتيهما ماليا وساشا بواسطة الحقن المجهري.

وتحدثت ميشال أوباما التي تبلغ من العمر 54 عاما بإسهاب عن كفاح الزوجين في مسألة الخصوبة في مذكراتها المقبلة "بيكامينغ"، التي ستصدر قريبا، والتي تتناول فيها ميشال أوباما حياتها منذ نشأتها في شيكاغو إلى غاية وصولها إلى البيت الأبيض. وبين المحطتين تتطرق أول سيدة للبيت الأبيض من أصول افريقية إلى العنصرية التي واجهتها والليلة الصيفية التي وقعت فيها في غرام باراك أوباما والمشاكل الزوجية التي عانتها وإجهاضها، ولجوءها الى التلقيح لإنجاب ابنتيها.

وقالت ميشال أوباما: "اتضح أنه ربما يكون هناك شخصان ملتزمان نشيطان يجمعهما حب عميق، ويتفقان في أخلاقيات العمل الرفيعة، لكنهما يظلان غير قادريْن على الإنجاب".