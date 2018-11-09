شاهد: خبراء يكشفون تلاعب البيت الأبيض بفيديو مراسل سي إن إن

مقطع الفيديو الذي نشرته سارة ساندرز لمراسل قناة سي إن إن، لم يمر بسلام، انتقادات كثيرة للمراسل، ومواقف كثيرة أيضا تنتقد سحب تصريح دخوله وتغطية أخبار البيت الأبيض، لكن الجدل لم يتوقف هنا، البعض لجأ إلى تحليل الفيديو الذي نشرته ساندرز، للوقوف على حقيقة الموقف، خاصة وأن أكوستا نفى أن تكون ردة فعله عدائية لهذا الحد.

وللتذكير، فأثناء محاولة المتدربة تناول المايكروفون من يده، ظهرت وكأن ذراعها تهتز من شدة ردة فعل أكوستا، ساندرز قالت في تغريدة لها:"لن نتسامح مطلقا مع مراسل يضع يده على امرأة شابة تحاول أن تقوم بعملها".