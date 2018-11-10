منتجات أبل على رفوف أمازون بعد انتهاء الحرب بين العملاقين

تمكنت مجموعة آبل من التوقيع على اتفاق مع شركة أمازون يسمح للأخيرة بالحصول على امتياز ببيع هواتف آيفون وحواسيب أبل برو ولوحات أيباد الذكية بالإضافة إلى الجيل الرابع من ساعات آبل الذكية وكذا منتجات "بيتس" عبر متاجرها الإلكترونية. وسيسمح الاتفاق المبرم بين المجموعتين للمستخدمين بالحصول على الأجهزة بشكل مباشر عن طريق متاجر أمازون عبر العالم.
كما ستتمكن مجموعة أبل ووكلائها المرخصين من عرض منتجات الشركة الأساسية بما يشمل العلامة التجارية الأخرى للشركة "بيتس" وبشكل رسمي عبر المتاجر التابعة لشركة أمازون، وهو ما سيشمل بلدانا خارج الولايات المتحدة الأميركية على غرار اليابان، الهند، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا وبريطانيا.
للمزيد:
أمازون تعلن بدء العمل في تركيا
قيمة أمازون تتخطى التريليون دولار لتصبح ثاني أغنى شركة في العالم
وسيجعل هذا الاتفاق من شركة أمازون موردا رسميا لأهم منتجات أبل. كما ستكون الأسعار موحدة بعد أن كانت أمازون تبيع على متجرها منتجات آبل غير الرسمية كأجهزة الشحن وغيرها. وستقوم أمازون بحذف جميع المنتجات السابقة من المتاجر مما يتوجب على الباعة الحصول على تصريح من مجموعة أبل لبيعها.
ويمثل الاتفاق صفقة للطرفين حيث سيمنح لأمازون القدرة على إدراج أجهزة أبل، التي تشهد رواجا، خلال موسم التسوق القادم للعطلات، كما سيمنح لمجموعة أبل بزيادة مبيعات منتجاتها عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق أمازون. للإشارة يستثني الاتفاق بيع مكبر الصوت الذكي "هاو بود"، لأنه ينافس أجهزة "إيكو" التابعة لشركة أمازون.
للتذكير سبق لأمازون وأبل التعامل مع بعضهما البعض، ولكن مع الحرص على عدم منح الطرف الآخر ميزة غير ضرورية حيث تسببت منصة "آبل تي في" بحدوث بعض المشكلات بين الطرفين فيما مضى، مع رغبة أبل ببيع منصتها عبر موقع أمازون، في المقابل طلبت أمازون من أبل إضافة تطبيق "برايم فيديو" إلى الجهاز، ما تسبب في توقف أمازون عن بيع منصة "أبل تي في".