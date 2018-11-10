إردوغان: تركيا أعطت تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية وأميركا ودول أخرى كبرى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ أنقرة قدمت تسجيلات صوتية خاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى كل من الرياض وواشنطن وبرلين وباريس. وأوضح أردوغان أنّ المملكة العربية السعودية بإمكانها الكشف عن قاتل جمال خاشقجي، وهو من بين مجموعة تضم 15 شخصا وصلوا إلى تركيا قبل يوم واحد من تصفية الصحفي السعودي.
وأضاف أردوغان أنّ الحكومة السعودية قادرة على دفع هؤلاء الأشخاص إلى الاعتراف، وبالتالي معرفة القاتل. وكانت مصادر تركية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات لديها تسجيلا صوتيا يُقال إنه يوثق جريمة القتل، وفي هذا الشأن دعا أردوغان إلى كشف الحقيقة دون دواعي للمماطلة.
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وشدّد الرئيس التركي على أنّ فريق الاغتيال على دراية بمنفذ الجريمة وأين تمّ أخذ جثة خاشقجي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السعودي قال إنهم سلموا الجثة لمتعامل محلي لكنهم ينكرون هذا الأمر الآن.
وأضاف أردوغان: "مستشارونا يعملون مع الجانب الأميركي لتنسيق لقاء مع ترامب في باريس وإذا سنحت الفرصة سنلتقي"، موضحًا أن السلطات السعودية أرسلت النائب العام لكنه جاء لوضع العراقيل.
للإشارة يتنقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى فرنسا لحضور مراسم ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.