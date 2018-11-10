شاهد: طرق رئيسة تتصدع وتُبْتلع بسبب الفيضانات في إسرائيل

أدى التساقط الغزيز للأمطار إلى حدوث فيضانات في مجاري الأنهار ومناطق منخفضة في صحراء يهودا وشمال النقب في إسرائيل. وبثت عدة وسائل إعلام إسرائيلية صورا للفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق وأدت إلى شق طريق رئيسية معبدة بالقرب من البحر الميت وفي الطريق إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر، وهو ما أجبر السلطات الإسرائيلية على اغلاقها أمام حركة المرور.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو لالتقاط الطريق 90 بالقرب من نهر قدرون بعد أن انشقت إلى نصفين وانهارت أجزاء كبيرة من الرصيف عدة أمتار في الأرض، وهذه التصدعات مشهورة في تلك المنطقة وتمسى بالعبرية "بولَعيم" عندما يبتلع باطن الأرض ظاهرها.
وأشار البعض إلى أنّ سبب انشقاق الطريق يعود إلى العواصف الرعدية الأمطار الغزيرة التي تضرب إسرائيل، والتي أحدثت سيولا جارفة في بعض المناطق، بينما اعتبر البعض أن السبب يعود إلى وجود عيوب في إنشاء الطريق.
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب وشرق إسرائيل، وقد أصدرت السلطات تعليمات بتوخي الحذر خلال التنقل للمواطنين في منطقة البحر الميت.
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