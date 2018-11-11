مقتل 6 أشخاص على الأقل في قطاع غزة

قتل 6 أشخاص على الأقل في قطاع غزة بينهم عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في اشتباك مع قوة إسرائيلية جنوب القطاع.
وأشارت مصادر متطابقة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباك مع كتائب القسام، التي أعلنت أنّ قوة إسرائيلية خاصة تسللت بسيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق ثلاثة كيلومترات شرق خان يونس، نفس المصادر أكدت قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة.
وعلى ما يبدو، فقد أكد مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو قرر قطع زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس والعودة إلى إسرائيل على خلفية الحدث الأمني في القطاع.
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