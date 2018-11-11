بوتين آخر الواصلين إلى منصة الكبار.. وانفتاح على الحوار مع واشنطن

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الاتحاد الأوروبي إنشاء جيش أوروبي على أساس مبادرة الرئيس الفرنسي وضمان أمنه الخاص مفهومة وطبيعية، وقال إنها ليست فكرة جديدة فقد سبق ماكرون إليها رؤساء فرنسيون سابقون، وأنه من الطبيعي أن تتمتع أوروبا ككيان واتحاد اقتصادي قوي باستقلاليتها واكتفائها ذاتياً وأن تتمتع بالسيادة في مجال الأمن والدفاع، جاء هذا في مقابلة مع قناة روسيا بخدمتها الفرنسية.
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وشدد على إيجابية المبادرة من ناحية تعزيزها تعدد الأقطاب في العالم، وقال أن روسيا بهذا المعنى تتفق مع فرنسا.
وفي ما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة قال بوتين إن موسكو تأمل باستعادة عملية التفاوض على نطاق كامل مع واشنطن، بما في ذلك بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وهي معاهدة تعود للحرب الباردة، وليس الروس هم من يريدون الانسحاب من الاتفاقية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الشهر الماضي إن واشنطن ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لأن روسيا تنتهكها ما دفع موسكو للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.
كما قال الكرملين منذ أيام بعد إعلان نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وفوز الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد في مجلس النواب، إنه غير متفائل بتحسن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن مستقبلاً.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تحاول عدم إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي.
وقال إنه يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة العشرين في الأرجنتين.
بوتين وترامب موجودان ضمن مجموعة من 70 من قادة العالم في باريس للاحتفال بالذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، وأظهرت صور من الاحتفالات سلاماً مميزاً بين الرجلين عندما ربتا على كتف بعضهما البعض أثناء التحية، كما سئل ترامب عند وصوله لقصر الإليزيه عن بوتين فقال إنهما "تناولا غداء جيداً"، أما عند سؤاله عن بوتين إن كان صديقاً أو شريكاً لم يجب، اكتفى بالصمت للحظات ثم شكر الصحفيين ومضى.
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