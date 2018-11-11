في أقل من عامين .. نيجيريا تعين خامس قائد عسكري لمواجهة بوكو حرام

قال الجيش في نيجيريا السبت 10 تشرين الأول/ نوفمبر إن البلاد عينت خامس قائد في أقل من عامين لقيادة محاربة جماعة بوكو حرام، في خطوة تقول مصادر عسكرية إنها مرتبطة باستمرار هجمات الإسلاميين.
وقد تضر الهجمات بفرص الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شباط/ فبراير 2019. وتعهد بخاري خلال حملته الانتخابية في 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه العاشر بهجمات بوكو حرام فضلاً عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.
وقال الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الميجر جنرال بنسون أكينرويو حل محل الميجر جنرال آبا ديكو في قيادة مكافحة بوكو حرام.