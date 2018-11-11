شاهد: اليابانيون يشاركون في تظاهرة الإطاحة بالقطب
شارك المئات من طلاب أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية في تظاهرة "باتوشي" أو "الإطاحة بالقطب" السنوية التي ينظمها اليابانيون في الحادي عشر من نوفمبر-تشرين الثاني من كل عام. ويتكون فريق "باتوشي" من 150 فردا ينقسمون إلى مجموعتين، واحدة تهاجم القطب الذي يبلغ طوله 12 قدما والأخرى تدافع عنه. ويتطلب الفوز خفض طرف القطب إلى أقل من 140 سنتيمترا من الأرض في غضون 90 ثانية
هذه اللعبة التي يعود تاريخها إلى حوالي قرن من الزمن، وتجمع بين رياضات مختلفة تتنوع بين رياضة الروغبي والسومو وفنون الدفاع عن النفس. وتعتبر أكاديمية الدفاع الوطني اليابانية أنّ معركة الدفاع عن القطب أو مهاجمته عمل من شأنه أن يعزز العمل الجماعي والاتحاد. وخلال لعبة "باتوشي" يرتدي اللاعبون معدات واقية. وكثيرا ما تحدث إصابات خطيرة خلال اللعبة.