عدد زوار الصالون الدولي للكتاب بالجزائر تجاوز مليوني زائر

أكدت إدارة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر أنّ عدد زوار الدورة الثالثة والعشرين التي اختتمت يوم السبت بلغ رقما قياسيا تجاوز 2.2 مليون زائر. وكانت الدورة السابقة للمعرض في 2017 استقبلت نحو 1.7 مليون زائر.

وقال مدير الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي في ندوة صحفية إن اليوم الأخير من التظاهرة الثقافية شهد إقبالا كبيرا من الزائرين، مضيفا أنّ عدد دور النشر المشاركة بلغ 1016 دار نشر بعد انسحاب دار نشر جزائرية واحدة وغلق جناح إيراني "لأسباب قانونية وموضوعية" تتعلق بمخالفة القانون الداخلي للمعرض.

وأشار حميد مسعودي إلى أنه على مدى 12 يوما شهد الصالون سحب ثمانية عناوين كتب فقط "تتحدث عن السحر والشعوذة" دون أن يتطرق إلى أسماء دور النشر أو الدول التي جاءت منها هذه الكتب.