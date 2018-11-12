إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين بينهم قيادي في القسام ومقتل جندي إسرائيلي في الهجوم

قتل 7 أشخاص على الأقل في قطاع غزة بينهمالقيادي نور بركة القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في اشتباك مع قوة إسرائيلية توغلت جنوب القطاع.
وأشارت مصادر متطابقة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباك مع كتائب القسام، التي أعلنت أنّ قوة إسرائيلية خاصة تسللت بسيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق ثلاثة كيلومترات شرق خان يونس، نفس المصادر أكدت قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي والضربات الجوية إلى إطلاق صواريخ من القطاع ودوت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية على طول الحدود.
وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته اعترضت صاروخين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
ودفعت الأحداث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته إلى باريس حيث انضم إلى قادة العالم لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
وقالت حماس إن الواقعة بدأت عندما فتح مهاجمون في سيارة النار على مجموعة من مسلحيها مما أسفر عن مقتل أحد قادتها. وأضافت حماس في بيان أن أفرادها قاموا بمطاردة السيارة التي سارعت بالعودة تجاه الحدود مع إسرائيل.
وقال شهود إن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 40 صاروخا على المنطقة أثناء المطاردة.
وقال مسعفون ومسؤولون من حماس إن سبعة أشخاص قتلوا أربعة منهم نشطاء بينهم القيادي نور بركة وأحد أعضاء الحركة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".
وأضاف أن جنديا قتل وأصيب آخر.
وعودة إسرائيل إلى سياسة الاستهداف الفردي لقادة حماس قد تثير توترات كبيرة على طول الحدود. كانت إسرائيل تخلت عن مثل هذه التكتيكات إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.
وتندلع أعمال العنف من حين لآخر على الحدود منذ بدأ الفلسطينيون احتجاجات أسبوعية يوم 30 مارس آذار. وتحاول مصر وقطر والأمم المتحدة التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار طويل الأمد.
وعلى ما يبدو، فقد أكد مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو قرر قطع زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس والعودة إلى إسرائيل على خلفية الحدث الأمني في القطاع.
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