إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين بينهم قيادي في القسام ومقتل جندي إسرائيلي في الهجوم

قتل 7 أشخاص على الأقل في قطاع غزة بينهمالقيادي نور بركة القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك في اشتباك مع قوة إسرائيلية توغلت جنوب القطاع.

وأشارت مصادر متطابقة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباك مع كتائب القسام، التي أعلنت أنّ قوة إسرائيلية خاصة تسللت بسيارة مدنية في منطقة مسجد الشهيد إسماعيل أبو شنب بعمق ثلاثة كيلومترات شرق خان يونس، نفس المصادر أكدت قيام الطيران الحربي الإسرائيلي بعمليات قصف للتغطية على انسحاب هذه القوة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي والضربات الجوية إلى إطلاق صواريخ من القطاع ودوت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية على طول الحدود.