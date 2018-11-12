حرائق كاليفورنيا تزداد سعيرا وارتفاع عدد الضحايا إلى 31 شخصاً

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستمرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 قتيلا يوم الأحد بعد العثور على ست جثث أخرى. وقال كوري هونيا رئيس شرطة مقاطعة بوت إن السلطات عثرت على خمس جثث في منازل محترقة وعثرت على جثة سادسة في سيارة بشمال كاليفورنيا.

وأضاف أن ما يربو على 200 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.