رغم أن زوجته سلوفينية.. ترامب لا يفرق بين البلقان و البلطيق

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلط بين دول البلطيق والبلقان، أثناء تأنيبه زعماء سابقين بما يخص الحرب التي دارت في التسعينيات وأدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة.
وبحسب الصحيفة، فقد ارتكب ترامب الخطأ أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع داليا غريباوسكايتي من ليتوانيا، وكيرستي كالجوليد من إستونيا، وريموندز فيجونيس من لاتيفيا، شهر أبريل / نيسان الماضي.
وبحسب الخبر فإن الزعماء ارتبكوا في البداية بسبب حديثه هذا، واستغرق الأمر دقائق قبل أن يدركوا أن الرئيس الأمريكي خلط بين دول البلقان ودول البلطيق.
وتقع دول البلطيق شمال أوروبا، على الساحل الشرقي لدول البلطيق، على بعد حوالي 1000 ميل، من منطقة البلقان، جنوب شرق أوروبا، وتضم كرواتيا، والبوسنة والهرسك وصربيا.
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يذكر أن جزءا كبيرا من المنطقة تم دمجه مع يوغسلافيا، التي أصبحت دولة اشتراكية بعد طرد القوات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تفككت في تسعينيات القرن الماضي، بسبب الحروب الأهلية، والتي بلغت ذروتها في حرب كوسوفو، ما بين عامي 1998 – 1999.
الطريف بالموضوع أن ميلانيا زوجة ترامب ميلانيا، ولدت في سلوفينيا، وهي دولة كانت جزءا من يوغسلافيا حتى عام 1991.