تصدر المئات من أعضاء جماعات اليمين المتطرف مسيرات احتفال البولنديين بمرور 100 عام على استقلال بلادهم.
اليمين المتطرف يتصدر مسيرة احتفال بولندا بمئة عام على استقلال البلاد
اليمين المتطرف يتصدر مسيرة احتفال بولندا بمئة عام على استقلال البلاد
وخرج حوالي 200 ألف بولندي في مسيرات للاحتفال بالذكرى المئوية وحمل بعضهم أعلاما لحركات مناهضة للأجانب بينما هتف البعض مطالباً بخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي مسيرة هذا العام وسط نقاش حاد حول ما إذا كان حكم حزب العدالة والقانون اليميني يزيد من جرأة واستقواء الجماعات اليمينية المتطرفة في بولندا.
وخاطب الرئيس أندريي دودا الحشود قائلاً: "لنكن معاً، لنجعل تلك المسيرة (بمشاركة) الجميع، مسيرة يريد الجميع التواجد بها، مسيرة من أجل بولندا".
وقد وصل حزب دودا اليميني إلى السلطة عام 2015 فزادت عزلة بولندا الأوروبية منذ ذاك الحين وهو ما ظهر جلياً بعدم مشاركة أي مسؤول من دول الاتحاد الأوروبي بالمسيرة.
وشارك في المسيرة رئيس الوزراء الليبرالي السابق لبولندا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الحالي، دونالد تاسك، وسط تكهنات باحتمال خوضه للانتخابات الرئاسية عام 2020.
كذلك شارك بالمسيرة ممثلون لحركات إيطالية فاشية.
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