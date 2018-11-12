بعد تلميحات واشنطن.. إيران تعلن استعداد قواتها المسلحة لحماية ناقلات النفط ضد أي تهديد

قال مسؤول عسكري إيراني يوم الإثنين إن القوات المسلحة ستحمي ناقلات النفط الإيرانية في وجه أي تهديدات بعد أن قالت الولايات المتحدة إن السفن "مسؤولية عائمة" أي أنها قد تكون في مرمى العقوبات أيضا وحذرت مشغلي الموانئ من السماح لهم بالمرور.

ونقلت وكالة أنباء ISNA الإيرانية عن الأميرال محمود موسوي نائب قائد القوات النظامية قوله "القوات المسلحة الإيرانية... مستعدة اليوم كما كانت في الماضي لحماية أسطولنا من ناقلات النفط ضد أي تهديدات حتى يمكنها مواصلة استخدام الممرات المائية البحرية".