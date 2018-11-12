ماراثون بيروت تحت شعار مكافحة الاغتصاب

تنوعت مشاركة جمعية "أبعاد" الحقوقية في النسخة السادسة عشرة لماراثون العاصمة اللبنانية بيروت، حيث جاءت مختلفة تماما عن مشاركة بقية الرياضيين. الفتيات الناشطات في الجمعية لم يمارسن رياضة الركض كبقية المشاركين، بل فضلن حمل لافتات كتب عليها "مين الفلتان؟" أي من هو المنحلَ أخلاقيا، وهي حملة تهدف لتسليط الضوء على حوادث الاغتصاب من جهة ولنشر الوعي ومحاسبة المغتصِبين بدل إلقاء اللوم على الضحية من جهة أخرى.

وارتدت الناشطات ملابس باللون الأسود على طول الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، ووقفن دون حراك وسط المتسابقين الذين كانوا يمرون بجانبهن.