أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة سنة على لاعب كرة القدم محمد أبو تركية، بتهمة التهرب الضريبي.
السجن سنة لأبو تريكة والكفالة 20 ألف جنيه
السجن سنة لأبو تريكة والكفالة 20 ألف جنيه
الحكم الذي صدر يوم الإثنين، قد يعتبر نوعا من الملاحقة للنجم بعد التحفظ على أمواله، وإدراجه ضمن قوائم الإرهاب، بحسب موقع "الخليج أونلاين"
الجلسة عقدت بحضور فريق الدفاع، وتغير المتهم، وتمت المطالبة بالتأجيل للحصول على كافة تفاصيل القضية.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
الإصابات تضرب منتخب فرنسا قبل مواجهة هولندا وأوروجواي
شاهد: تمثال لمحمد صلاح يثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ونحاتته غير راضية عنه
محكمة النقض تُلغي قرار إدراج أبو تريكة ومحمد مرسي على قائمة الإرهابيين
الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء المصرية جاء فيه أن محكمة جنح الشؤون المالية والتجارية، قضت بحبس أبو تركية لمدة سنة في تهمة تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه، أو ما يقارب مبلغ 40 ألف دولار أمريكي، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.
وأقرت المحكمة بإمكانية إيقاف التنفيذ مقابل مبلغ كفالة 20 ألف جنيه.
الجدير ذكره أنه تم التحفظ على أموال أبو تريكة من قبل لجنة رسمية مهمتها حصر أموال جماعة الإخوان، كما تم إدراجه ضمن 1500 شخصية على قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية.