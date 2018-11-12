شاهد: اكتشاف غير مسبوق لخنافس الجعران المحنطة في مصر

اكتشف علماء الآثار في مصر مجموعة نادرة من خنافس الجعران المحنطة، إضافة إلى قبر يعود إلى السلالة الخامسة، ويبدو مكتمل الشكل والصورة، ويتوقع أن يفتح خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الخنافس المحنطة من بين آثار أخرى عثر عليها في سبعة مقابر تم اكتشافها على مدى الأشهر الستة الماضية، عند مجمع هرم الملك أوسركاف أول ملوك الأسرة الخامسة في مقبرة ساغارا جنوب القاهرة. من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري إنه سمع فيما مضى عن توابيت، ولكنه لم يسمع عن خنافس جعران محنطة، ما يجعل الاكتشاف مذهلا. إلى ذلك تم اكتشاف عشرات مومياء القطط والتماثيل المذهية. وكانت ساغارا هي مقبرة مدينة ممفيس عاصمة مصر القديمة، لأكثر من الفي عام.