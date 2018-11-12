اليمن: حرب الشوارع في الحديدة تحصد أرواح 149 شخصا في 24 ساعة بينهم مدنيون

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أودى القتال المستعر في ظرف 24 ساعة بمدينة الحديدة اليمنية بحياة 149 شخصا من بينهم مدنيون بحسب مصادر عسكرية وطبية. وقد شهدت المدينة الاستراتيجية حرب شوارع يوم الأحد في مناطق سكنية ما أجبر العاملين في أكبر مستشفى هناك على الفرار منه تزامنا مع محاولة مسلحي الحوثيين صدّ القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية. وقال سكان إنهم شاهدوا جثث سبعة مدنيين قتلوا خلال اشتباكات في أحياء بجنوب الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تمثل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين. واستخدم الجانبان خلال الاشتباكات قذائف مورتر ومدافع مضادة للطائرات وبنادق.

واستأنف التحالف هجومه على الحديدة بينما دعا حلفاء غربيون من بينهم الولايات المتحدة إلى وقف لإطلاق النار من أجل دعم جهود تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام والتي أسفرت عن سقوط ما يربو على عشرة آلاف قتيل ودفعت باليمن إلى شفا مجاعة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الثورة لرويترز إن عددا من العاملين في المستشفى والمرضى القادرين على الحركة فروا منه لكن لم يتضح بعد عدد المرضى الباقين داخل المستشفى.